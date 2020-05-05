AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي طنطا يتضامن مع مطلب الأندية بإلغاء الدوري الممتاز

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
تضامن نادي طنطا برئاسة فايز عريبي مع مطلب الفرق المطالبة بإلغاء الدوري الممتاز بعد توقفه منذ أكثر من شهرين علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
وطالب نادي طنطا بإلغاء الدوري وذلك لتفادي الازمة المالية الحالية وتقليل الخسائر الناتجة عن تجميد المسابقة طوال الفترة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت أندية الدورى الممتاز طالبت بإلغاء الموسم الحالي من مسابقة بطولة الدورى بعد المعاناة مع أزمة مالية في صرف مستحقات اللاعبين والمدربين عقب تأجيل المسابقة .
ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز برصيد ١٦ نقطة جمعهم من ١٨ مباراة قبل تجميد المسابقة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طنطا يعود إلى التدريبات استعدادا لمباراة بيراميدز

رئيس نادى طنطا يطالب الجميع بالتكاتف للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

طنطا يصدر بيانا رسميا بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين والعاملين

موعد جديد لـ استئناف الدوري الإنجليزي

بسبب كورونا .. أزمة مالية تضرب نادي طنطا

اضطراب في الوسط الرياضي.. الدوري المصري بين تأييد العودة وإلغاء المسابقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ محمود الطبلاوي بعد صراع مع المرض

فكرت فى الانتحار.. أول تعليق من ابن هشام سليم المتحول جنسيا.. فيديو

جمعوا لأسرته 100 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فرد أمن بأمريكا بسبب كمامة.. صور

زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم

10 معلومات عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي .. تزوج من 3 وأنجب 13 ابنًا

قصة نجاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي من محاولة اغتيال بوضع السم في القهوة

AdvertisementS

وحشتني مصر وأهلها الطيبين .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للشعب المصري

أخبار النادي الأهلي.. رحيل 10 لاعبين.. وصفقة جاكسون موليكا مهددة بالفشل

أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو .. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي

على غرار بونجاح.. بلعمري يفضل النادي الأهلي على حساب الزمالك

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

طه إسماعيل: حسام حسن أفضل من البدري.. وتدريبه لـ الأهلي صعب

أخبار الرياضة.. الزمالك في خطر.. خطة إيطالية لملاحقة كهربا.. موعد عودة الدوري.. وكرباج فايلر ..فيديو

أخبار الزمالك.. تحذير للاعبي الأبيض.. كشف موعد خروج حمدي النقاز من السجن

%57 من قراء صدى البلد لا يتوقعون تخلي ليفربول عن محمد صلاح ..شاهد

الزمالك يتواصل مع عائلة أجوجو لصرف المستحقات بعد وفاته

من كبار مشجعى النادى.. الزمالك ينعى الشيخ محمود الطبلاوي بـ كلمات مؤثرة

أخبار الرياضة.. قرار من الكاف بشأن مصير الدوري المصري.. صراع تونسي على نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند شرب الماء البارد على الإفطار؟

عشان الحرارة.. 3 أطعمة يجب تناولها لترطيب الجسم

غموض.. سقوط ثالث طبيب روسي من النافذة بعد تصوير فيديو عن كورونا