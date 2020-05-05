نادي طنطا يتضامن مع مطلب الأندية بإلغاء الدوري الممتاز

تضامن نادي طنطا برئاسة فايز عريبي مع مطلب الفرق المطالبة بإلغاء الدوري الممتاز بعد توقفه منذ أكثر من شهرين علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

وطالب نادي طنطا بإلغاء الدوري وذلك لتفادي الازمة المالية الحالية وتقليل الخسائر الناتجة عن تجميد المسابقة طوال الفترة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وكانت أندية الدورى الممتاز طالبت بإلغاء الموسم الحالي من مسابقة بطولة الدورى بعد المعاناة مع أزمة مالية في صرف مستحقات اللاعبين والمدربين عقب تأجيل المسابقة .