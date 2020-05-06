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رياضة

حكايات رمضانية.. مدرب الأهلي السابق يتحدث عن تأثير الصيام على اللاعبين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:00 ص
جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
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مجدي سلامة
تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا عن تأثير الصيام على اللاعبين  في شهر رمضان.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات خاصه لصدى البلد " اللاعبين دائما ما يكونوا لديهم إصرار على الصيام وهذا شئ ديني راسخ وثابت لديهم"، ومن الصعب اقناعهم بالعدول عن هذا القرار.

وتابع مدرب الأهلي السابق : المعاناة في تلك الأمر يكون لدى المدربين بسبب الوزن الزائد لللاعبين بعد الإفطار نتيجة تناول كميات كثيرة من الأكل "

وأختتم " لذلك نقوم بوضع برنامج غذائي للاعبين من أجل الحفاظ على وزنهم مع إعطاءهم العديد من السوائل الكافية حتى لا يتعرضوا للإرهاق في المباريات".
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