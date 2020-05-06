حكايات رمضانية.. مدرب الأهلي السابق يتحدث عن تأثير الصيام على اللاعبين

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا عن تأثير الصيام على اللاعبين في شهر رمضان.
وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات خاصه لصدى البلد " اللاعبين دائما ما يكونوا لديهم إصرار على الصيام وهذا شئ ديني راسخ وثابت لديهم"، ومن الصعب اقناعهم بالعدول عن هذا القرار.
وتابع مدرب الأهلي السابق : المعاناة في تلك الأمر يكون لدى المدربين بسبب الوزن الزائد لللاعبين بعد الإفطار نتيجة تناول كميات كثيرة من الأكل "
وأختتم " لذلك نقوم بوضع برنامج غذائي للاعبين من أجل الحفاظ على وزنهم مع إعطاءهم العديد من السوائل الكافية حتى لا يتعرضوا للإرهاق في المباريات".