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رياضة

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حصد النادي الأهلي لقب الأكثر جماهيرية داخل مصر وخارجها  في استفتاء قناة أبوظبي الرياضية ، الذي طرحته عبر فيس بوك وتويتر.


وتفوق الأهلي على منافسه الزمالك بنسبة 69٪ إلي 31٪ بعد حصد 272 ألف صوت مقابل 119 الف صوت للمنافس علي فيس بوك.. وبنسبة 70٪ إلى 30٪ على تويتر.


وبلغ إجمالي الأصوات على فيس بوك وتويتر ٤٨٥ الف صوت جاء نصيب الأهلي منها ٣٣٧ الف صوت في حين حصد الزمالك ١٤٢ الف صوت. 


وألقت جماهير الأهلي الوفية كلمتها في الاستفتاء مؤكدة جدارته بحصد لقب النادي الأكثر شعبية في مصر وخارجها.


وجاء نجاح الأهلي في حصد استفتاء الأكثر جماهيرية انطلاقا من شعبية النادي وتاريخه العريق علي كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية وتأكيدا لكونه رقم 1 علي مختلف الأصعدة بعد حصوله في وقت سابق علي لقب الأكثر تتويجًا بالبطولات علي مستوي العالم ومع حصده لقب نادي القرن الإفريقي وكذلك كونه أكثر ناد عربي و إفريقي مشاركة في مونديال العالم للأندية.


كما جاءت شعبية النادي العريقة استنادا إلي أرقامه القياسية في تحقيق البطولات  التي سطرت مجدا وتاريخا عريقا تفتخر به جماهيره في كل مكان والتي تعد السند والداعم الرئيسي في كل البطولات و النجاحات التي يحققها. 


ويأتي فوز الأهلي باستفتاء قناة أبوظبي الرياضية استكمالا لانجازات النادي في مختلف الاستفتاءات وذلك بعد أيام قليلة من فوزه أيضا  باستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار، الذي طرحته لاختيار أفضل شعار لأندية العالم، بعدما انحصر السباق بين خمسين ناديًا على مستوى العالم.


وحصد شعار النادي الأهلي في استفتاء ماركا الإسبانية ما يزيد على 3 ملايين صوت من زوار موقع الصحيفة الإسبانية وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ليتفوق الأهلي نادي القرن في قارة إفريقيا والأكثر تتويجًا بالبطولات على أندية عالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وإنتر ميلان وأيه سي ميلان من إيطاليا، بالإضافة لأندية أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها بوكاجونيورز الأرجنتيني، وفلامنجو البرازيلي.

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية
الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية
الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية
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