رامى رضوان يطالب المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه قام بعمل جولة فى شوارع القاهرة لمعرفة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجوال.





وأضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه شاهد شبابًا كثيرة متواجدة فى الشوارع ولا يعلمون أن هناك فيروس يهدد الجميع.





وأوضح أن المواطنين التزموا فى أول ثلاث أسابيع فقط وبعد ذلك البعض لا يلتزم ويخرج فى ساعات الحظر.





ولفت إلى أن قرار الحكومة بتخفيف حظر التجول لن يكون هو السبب فى خروج الشباب و المواطنين بعد ساعات الحظر، وأكد أن الدولة تعمل على حماية المواطنين و البعض لا يلتزم.





وأشار رامى رضوان، إلى أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة سيكون هناك ارتفاع فى عدد المصابين وسيكون هناك تشديد فى الأجراءات.





وطالب بضرورة إلتزام المواطنين بقرارت الحكومة حتى يكون هناك تخفيف فى الإجراءات.