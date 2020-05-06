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تعليم

مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن موعد دورة باللغة الفرنسية الأون لاين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:04 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي

أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، عن عقد دورة لغة فرنسية مستوى أول بنظام الأونلاين، على أن تعقد الدورة يوم الأحد 17 مايو المقبل، من الساعة 3 وحتى6 مساء.


وأضاف المركز، أن الحجز سيكون من خلال التوجه لفرع المركز بجامعة القاهرة، أو الدخول على تلك الرابط، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بكود إلكترونى للدورة، من خلال ماكينة فورى.


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وأشار مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، إلى ضرورة حفظ الكود بعد الدفع، للدخول من خلاله على نفس الرابط لتسجيل إيصال دفع فورى حسب احتياجك.

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