مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن موعد دورة باللغة الفرنسية الأون لاين

أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، عن عقد دورة لغة فرنسية مستوى أول بنظام الأونلاين، على أن تعقد الدورة يوم الأحد 17 مايو المقبل، من الساعة 3 وحتى6 مساء.





وأضاف المركز، أن الحجز سيكون من خلال التوجه لفرع المركز بجامعة القاهرة، أو الدخول على تلك الرابط، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بكود إلكترونى للدورة، من خلال ماكينة فورى.





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وأشار مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، إلى ضرورة حفظ الكود بعد الدفع، للدخول من خلاله على نفس الرابط لتسجيل إيصال دفع فورى حسب احتياجك.