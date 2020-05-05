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مدير الكلية الحربية الأسبق: الغواصة s 43 زادت من قوة البحرية المصرية.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:35 م
الغواصة s43
الغواصة s43
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محمود محسن
أكد اللواء بحري محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية الحربية الأسبق أن الغواصة s 43 لها  قيمة قتالية كبيرة جدا وتزيد من قدرات البحرية المصرية مؤكدا أنه منذ  تولى الرئيس السيسي المسئولية فى عام 2014 عمل على زيادة قدرة القوات البحرية. 


وأضاف مرزوق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى  أن الغواصة s43  وصلت لقاعدة الإسكندرية وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية بسبب الصراع على الطاقة فى البحر المتوسط والرئيس توقع هذا.


وتابع : أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنه لا أهمية لها في البحر المتوسط وركزوا قوتهم فى المحيطين الهندي والهادي مؤكدا أن هذا أدى الى أن تركيا خلقت صراعا في إقليم المتوسط. 


وأشار اللواء بحري محفوظ محمد طه مرزوق الى أنه لن تستطيع تركيا أن  تقترب من الحدود البحرية المصرية لأن هناك قوى بحرية قادرة على الردع مؤكدا أن البحرية المصرية متفوقة على دول الجوار.


وقال مدير الكلية الحربية الأسبق إن الغواصة s43 من اقوى الغواصات الهجومية على مستوى العالم مؤكدا انها تستطيع أن تصيب أهدافا على مسافة 30 كيلو مترا.
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