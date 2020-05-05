AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

إجلاء المصريين من الكويت.. ماذا قدمت الحكومة المصرية لعودة أبنائها من الخارج؟

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:52 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
عبدالله قدري
إجلاء المصريين المخالفين لنظام الإقامة بدولة الكويت، قضية أثارت الرأي العام المصري والكويتي، وتحدثت عنها وسائل إعلام كلا الدولتين، بعد أن فضت السلطات الكويتية تجمهرا لمصريين مخالفين لنظام الإقامة بأحد مراكز الإيواء.

وكانت  دولة الكويت انتهت من تخصيص أماكن مجهزة  لإيواء الوافدين المصريين المخالفين لقانون الإقامة في شهر أبريل الماضي، بعد أن شملهم عفو وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح.

وأمام تطور الأوضاع قطعت الحكومة المصرية الطريق على إدعاءات إهمالها للعمالة المصرية في الكويت، بتصريحات نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الذي أكد بدء تسيير 32 رحلة جوية لعودة المصريين المصريين المخالفين للإقامة والعالقين بدولة الكويت، بداية من يوم الأربعاء بواقع رحلتين يوميًا.

خطة الحكومة لاستقبال العالقين

قال سعد في تصريحات صحفية، إن مصر ستسير أول رحلتين جويتين  يوم الأربعاء المقبل، وذلك  لنقل الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والاطفال وكبار السن،  مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل نفقات رحلات إجلاء المصريين من معسكرات الإيواء.

وكشف سعد عن إجمالي المصريين العالقين في الكويت والمتواجدين بمعسكرات الإيواء، بأن عددهم حوالي 5600 مصري، لافتا إلى أن هناك خطة مصرية عاجلة لاستيعاب المصريين القادمين على متن الرحلات الجوية بأماكن الحجر الإلزامي.

وأوضح أنه تم تجهيز عدد 7 مدن جامعية بعدد من المحافظات وسيتم توزيع المصريين العائدين من الكويت بها لمدة 14 يوم وتجهيز فرق طبية لمرافقتهم خلال فترة الحجر الإلزامي.

بدوره، قال سفير مصر في الكويت، طارق القوني، إن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة من الجالية المصرية في الكويت ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رحلات الإجلاء ستخصص أولها للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إيواء المخالفين المزودة بوسائل الحياة الكريمة، ووجبات غذائية ومشروبات مجانية لتتوالى خلال الأيام المقبلة لنقل جميع المخالفين.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم وقف الطيران.. العمل مستمر داخل الوزارة.. تفاصيل أسبوعين من رحلات إجلاء المصريين

تفاصيل إيواء 9 آلاف مصري بالكويت قبل إجلائهم إلى القاهرة

سفير مصر بالكويت: رحلات استثنائية لإعادة مخالفي الإقامة والعالقين للقاهرة قريبا

سفير مصر في الكويت يعلن موعد عودة مخالفي الإقامة إلى مصر

بشرى سارة للعالقين في الكويت.. طائرات مجانا بدءا من الأربعاء.. وعدم توقيع أي عقوبات لمخالفي الإقامة

مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لكشف تفاصيل عودة العالقين بالخارج

ترشيحاتنا

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

نفسي أكسر الموبايل .. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب إصابات كورونا

نقل 5 مصابين بفيروس كورونا في السويس إلى مستشفى العزل

وفاة الطبلاوي.. الدفن بمقابر العائلة بالبساتين في القاهرة وهذه حقيقة إصابته بكورونا

بعد ظهورها مع رامز جلال.. هاشتاج فيفى عبده يتصدر تويتر.. ومغردون: كنا مستنيين الحلقة

أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو .. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمى من مرض خطير.. تناول المشروم الأسود على السحور

هجوم الجاموس الوحشي على مبنى وقتل سكانه

وجود مرضى كورونا في المستشفيات من قبل الإعلان عنه بفرنسا