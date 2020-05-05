إجلاء المصريين من الكويت.. ماذا قدمت الحكومة المصرية لعودة أبنائها من الخارج؟

إجلاء المصريين المخالفين لنظام الإقامة بدولة الكويت، قضية أثارت الرأي العام المصري والكويتي، وتحدثت عنها وسائل إعلام كلا الدولتين، بعد أن فضت السلطات الكويتية تجمهرا لمصريين مخالفين لنظام الإقامة بأحد مراكز الإيواء.





وكانت دولة الكويت انتهت من تخصيص أماكن مجهزة لإيواء الوافدين المصريين المخالفين لقانون الإقامة في شهر أبريل الماضي، بعد أن شملهم عفو وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح.





وأمام تطور الأوضاع قطعت الحكومة المصرية الطريق على إدعاءات إهمالها للعمالة المصرية في الكويت، بتصريحات نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الذي أكد بدء تسيير 32 رحلة جوية لعودة المصريين المصريين المخالفين للإقامة والعالقين بدولة الكويت، بداية من يوم الأربعاء بواقع رحلتين يوميًا.





خطة الحكومة لاستقبال العالقين





قال سعد في تصريحات صحفية، إن مصر ستسير أول رحلتين جويتين يوم الأربعاء المقبل، وذلك لنقل الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والاطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل نفقات رحلات إجلاء المصريين من معسكرات الإيواء.





وكشف سعد عن إجمالي المصريين العالقين في الكويت والمتواجدين بمعسكرات الإيواء، بأن عددهم حوالي 5600 مصري، لافتا إلى أن هناك خطة مصرية عاجلة لاستيعاب المصريين القادمين على متن الرحلات الجوية بأماكن الحجر الإلزامي.





وأوضح أنه تم تجهيز عدد 7 مدن جامعية بعدد من المحافظات وسيتم توزيع المصريين العائدين من الكويت بها لمدة 14 يوم وتجهيز فرق طبية لمرافقتهم خلال فترة الحجر الإلزامي.





بدوره، قال سفير مصر في الكويت، طارق القوني، إن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة من الجالية المصرية في الكويت ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.





وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رحلات الإجلاء ستخصص أولها للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إيواء المخالفين المزودة بوسائل الحياة الكريمة، ووجبات غذائية ومشروبات مجانية لتتوالى خلال الأيام المقبلة لنقل جميع المخالفين.















