مجلس جامعة حلوان : فرصة ثانية لمن يتخلف عن تقديم البحث

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى خلال الفترة الماضية تغيير آلية تقييم طلاب سنوات النقل بكافة الجامعات والمعاهد المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا.









أوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم إلغاء الامتحان التقليدى الورقى بالجامعات والمعاهد وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية بها.









وصرح مجلس جامعة حلوان بأنه بعد تقييم الأبحاث التى سيسلمها الطلاب، سيتم حصر الطلاب الذين لم يرسلوا أبحاثهم، وعمل قائمة بهم وإبلاغهم من خلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمختلف الوسائل المتاحة للتقيم ومنحهم فرصة أخرى حتى لا يحتسبوا راسبين.



