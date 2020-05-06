AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس شخصين يتاجران فى الهيروين بمدينة بدر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:01 ص
حبس
حبس
Advertisements
رامي المهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بمدينة بدر.

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين، وحيازته قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة بدر.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة في ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 225 جراما – مبلغ مالى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطلين لاتجارهما فى الهيروين بمدينة بدر

حبس عاطلين لاتجارهما بالمخدرات في القاهرة

حبس شخصين لإتجارهما في الهيروين بالمرج

تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بالقاهرة الجديدة

تجديد حبس عاطلين لاتجارهما فى الهيروين بمدينة بدر

حبس شخصين لاتجارهما فى الهيروين بمدينة بدر

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الوتر.. 22 كلمة حرص عليها الرسول وأفضل الأدعية المستجابة

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع سيد عبد الحفيظ

3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي .. إحداها يبطل صيامك

النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان المتهم شادي حبش لبيان أسباب وفاته داخل محبسه بطرة

أخبار الرياضة.. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو.. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد انتقاله لـ بيراميدز

خطأ فادح في برنامج خلي بالك من فيفي خلال حلقة حسن الرداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة ذكية.. فائدة مذهلة لوضع فص ثوم في الأذن

عمره 100 عام.. عجوز مسلم يجمع مليون جنيه لمصابي كورونا في رمضان

سيارات فاخرة بتصميم تيسلا سايبرتراك.. صور