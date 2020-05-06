تجديد حبس شخصين يتاجران فى الهيروين بمدينة بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بمدينة بدر.





قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين، وحيازته قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة بدر.





وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة في ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 225 جراما – مبلغ مالى).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



