هاشتاج الطبلاوى يتصدر تويتر .. ومغردون ينعونه برسائل مؤثرة

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #الطبلاوي ، وجاء ذلك بعد الإعلان عن وفاته اليوم الثلاثاء.
وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى :
-بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب #الأزهر_الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في #مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود #الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.
- وأضاف أخر "بعد رحلة عطاء ثرية نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم بمصر فى ذمة الله
نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الاسلامية
فى وفاة الشيخ #الطبلاوي وجزاه الله خير الجزاء على خدمة كتاب الله
رحمك ﷲ واسكنك الفردوس وستبقى تلاواتك تذكرنا بك
عزاءنا لأسرته الكريمه
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وعلق آخر "شيخ المقرئين محمد محمود #الطبلاوي في ذمة الله منذ قليل.. أعزي الأمتين العربية والإسلامية بالشيخ الجليل الذي نشأت هلى صوته أجيال.. سيبقى صوت الشيخ الطبلاوي محفور بوجدان كثير أنا منهم، اللهم فاغفر له وتقبله وألحقنا به على خير".
"رحمه الله ع الشيخ #الطبلاوي صوت من الجنه".
وأضاف آخر "إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله الشيخ #الطبلاوي ، وجزاه خيرالجزاء على خدمة كتاب الله ، وأحسن عزاء أهله ومحبيه ، وجبر مصابهم ،وخلف على الأمة الإسلامية بخير".
وتوفي مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.
وتم نقل جثمان الشيخ الطبلاوي الي القاهرة لتشييع جثمانه في مقابر العائلة .
والجدير بالذكر أن الشيخ الطبلاوي مقيم بقريته بمركز تلا منذ عام تقريبا تزامنا مع بداية مرضه حتى وافته المنية اليوم.