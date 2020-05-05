هاشتاج الطبلاوى يتصدر تويتر .. ومغردون ينعونه برسائل مؤثرة

#الطبلاوي ، وجاء ذلك بعد الإعلان عن وفاته اليوم الثلاثاء.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى :



-بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب #الأزهر_الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في #مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود #الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.