مدير الكلية الحربية الأسبق يكشف مميزات غير عادية للغواصة المنضمة للقوات البحرية

كشف اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، أهم ما يميز الغواصة المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية.





وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن لها قدرة عالية على الإبحار دون إعادة شحن لمدد كبيرة، وجميع أنواع التسليح متوفر فيها.





وأضاف مدير الكلية البحرية الأسبق، أن فيها وسائل استشعار فائقة التقدم ومنها السونار وغيرها، متابعا أن هذه الغواصة في الاتصال فائقة التقدم.





وقال إن هذه الغواصة عملت تدريبات كبيرة في البحر المتوسط والأطلنطي، وفيها منظومات قيادة بكفاءة عالية، وتساعد على تحقيق تفوق نوعي في المنطقة.





وأشار اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إلى أن القيادة السياسية تنبأت لوجود صراع في شرق البحر المتوسط ولا بد من الاستعداد جيدا.





وتابع مرزوق، أن أطقم مصرية خالصة هي من قاد الغواصة لمصر ولا يوجد أي عنصر أجنبي عليها.





وصلت إلى ميناء الإسكندرية الغواصة "s43" ألمانية الصنع، لتنضم إلى القوات البحرية المصرية سلاحا جديدا للردع.





وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.





وقامت الغواصة الجديدة (‪( S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.





وتُتيح الغواصة للبحرية المصرية قدرة القيام بأعمال الهجوم ضد سفن وغواصات البحريات المعادية، وكذا أعمال الاستطلاع والتجسس والاستخبار الإلكتروني، ومهام نقل عناصر الضفادع البشرية للمهام الخاصة، وذلك بفضل بصمتها الصوتية والمغناطيسية الشبحية، وامتلاكها أفضل التقنيات المتاحة للرصد والاستطلاع والقتال، فضلا عن الموثوقية الهائلة في التقنيات الألمانية على المستوى العالمي في مجال بناء الغواصات.





وتعد الغواصة (‪( S43 بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.