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أخبار العالم

خـاص.. بشرى سارة في البحرين.. عودة الحياة لطبيعتها قريبا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:49 م
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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ميـــس رضــا

كشف مصدر بحرينى عن أنباء سارة بشأن فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المملكة لم تتوان فى أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة والتزام كافة مؤسساتها العاملة فى الميدان.


 وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن الحياة ستعود لطبيعتها فى البحرين قريبا ومزاولة الأنشطة تدريجيا  مع الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن قرار فتح المحلات التجارية  مع الالتزام بالضوابط الصحية جاء  كخطوة لـ تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الخليج وجاء ايضا فى ضوء النتائج الإيجابية التى أفرزتها قرارات السلطات البحرينية بتكاتف أبنائها.


ولفت المصدر إلى أن البحرين تعد الدولة الخليجية الوحيدة التى لم تقر فرض حظر تجول نتيجة وعى المواطنين، في شوارع المملكة الخاوية والجميع يلتزم دون خرق لـ الإجراءات التى تقرها السلطات.

 

وكانت البحرين قد أعلنت السماح "استئناف عمل المحلات التجارية والصناعية، التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن. شرط ارتداء الأقنعة.


واتّخذت السلطات في الدول الخليجية الست قرارات وإجراءات صارمة في الشهرين الماضيين، بينها وقف الرحلات الجوية، وإغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها.


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