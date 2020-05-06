تجديد حبس 3 أشخاص لسرقتهم أجزاء معدنية من أحد الكبارى فى المعصرة

قرر قاضيى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 اشخاص، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء بحى المعصرة.





وكانت قد قررت النيابة العامة حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء بحى المعصرة.





واوضحت التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.





بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بالاشتراك مع آخر (خفير بذات الكوبرى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وأمكن ضبطه.





وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالى 3 طن.





وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



