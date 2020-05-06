AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لسرقتهم أجزاء معدنية من أحد الكبارى فى المعصرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:00 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قرر قاضيى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 اشخاص، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء بحى المعصرة.

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات  لقيامهم بسرقة كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء بحى المعصرة.

واوضحت التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة  بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة "  بالاشتراك مع آخر (خفير بذات الكوبرى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالى 3 طن.

 وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس 7 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر بسبب خلاف على قيمة بيع مخدرات

عملوا نفسهم ضباط.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالسلام

حبس 5 لصوص سرقوا أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء بالشروق

سقوط عصابة تسرق أجزاء معدنية من الكبارى بالقاهرة

حبس عصابة سرقت أجزاء معدنية من كوبري تحت الإنشاء فى المعصرة

ضبط 3 مجرمين سرقوا أجزاء حديدية من كوبرى تحت الإنشاء بالمعصرة

ترشيحاتنا

بدون جراحة.. طريقة فعالة لنسف دهون البطن نهائيا

خطأ فادح في برنامج خلي بالك من فيفي خلال حلقة حسن الرداد

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد تجاوز عدد إصابات كورونا 7000 حالة.. فيديو

النائب محمد أبوالعينين يصل موقع حريق محل زيوت البحر الأعظم بالجيزة

نموذج وطني.. محمد رمضان يدعم جيش مصر الأبيض بـ ماسكات وقفازات

بالسيلفي.. نادين نجيم تبرز أنوثتها داخل سيارتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلفت اللغة وعادات الشهر الكريم واحدة.. يوميات كينيا في نهار رمضان

صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟

حيلة ذكية.. فائدة مذهلة لوضع فص ثوم في الأذن