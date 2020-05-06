أحمد موسى: إعادة المصريين بالكويت أقوى رد على النائبة صفاء الهاشم.. فيديو

تقدّم الإعلامي أحمد موسى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواقفه مع المصريين في الخارج وفي دولة الكويت بصفة خاصة.

وقال "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن الرئيس السيسي رد بقوة على النائبة الكويتة صفاء الهاشم والقنوات الإرهابية.

وأضاف الإعلامي، أن مصر لما تقول كلام ينفذ على الفور في أي أمر وأي مجال، وعاد اليوم 600 مصري من الكويت لأرض الوطن، متابعا أنه: "نشكر الأشقاء في الكويت على مواقفهم وتحملوا ظروف صعبة.

وتابع أحمد موسى، أنه أدين الهاشم وأثنى على رد وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عليها، مضفا أنه:"ولادنا رجعوا ولسه هيرجعوا ومحدش من ولادنا هيدفع جنيه في العودة أو الحجر الصحي".