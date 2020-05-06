AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: إعادة المصريين بالكويت أقوى رد على النائبة صفاء الهاشم.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

تقدّم الإعلامي أحمد موسى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواقفه مع المصريين في الخارج وفي دولة الكويت بصفة خاصة.

وقال "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن الرئيس السيسي رد بقوة على النائبة الكويتة صفاء الهاشم والقنوات الإرهابية.

وأضاف الإعلامي، أن مصر لما تقول كلام ينفذ على الفور في أي أمر وأي مجال،  وعاد اليوم 600 مصري من الكويت لأرض الوطن، متابعا أنه: "نشكر الأشقاء في الكويت على مواقفهم وتحملوا ظروف صعبة.

وتابع أحمد موسى، أنه أدين الهاشم وأثنى على رد وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عليها، مضفا أنه:"ولادنا رجعوا ولسه هيرجعوا ومحدش من ولادنا هيدفع جنيه في العودة أو الحجر الصحي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف عن جهود الدولة لعودة المصريين العالقين في الكويت والسودان ..فيديو

وزيرة الهجرة تكشف موقف المعلمين المصريين في الكويت من العودة للوطن

دول وسيطة.. وزيرة الهجرة توضح كيفية عودة المصريين من قطر.. فيديو

أول رد من وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

نبيلة مكرم تكشف لـ أحمد موسى تفاصيل عودة العالقين بدول الخليج.. كيف يعود المصريون من قطر؟ وتؤكد: الأولوية للنساء والأطفال.. فيديو

لتعلم آداب الحديث.. برلماني يطالب الكويتية صفاء الهاشم بالاستماع إلى وزيرة الهجرة

ترشيحاتنا

ينقي الجسم ويطهر القولون .. فوائد مذهلة لشرب عصير الشبت

ننشر الصور الأولى لـ حريق محل في البحر الأعظم بالجيزة

330 حالة .. فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية لـ وفيات كورونا منذ أسبوع

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية

لاكتشاف الإصابة بالفيروس القاتل في ثوان.. خاصية جديدة فى الصين بديلة لتحاليل كورونا

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة أمريكية تفتح النار على ترامب بسبب ردوده المتنمرة والساخرة

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة