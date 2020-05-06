وصول أول غواصة هجومية وانضمامها للبحرية المصرية.. الديهي: أفضل البحريات في العالم.. فيديو

هنّأ الإعلامي نشأت الديهي المصريين والقوات المسلحة بوصول الغواصة الهجومية الأحدث في العالم الغواصة إس 43 إلى قاعدة الإسكندرية .





وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن هذه الغواصة تتحرك علي السطح وفي الأعماق وقد تم انضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية لتعلن القوات البحرية أنها على قدر التحديات.





وأوضح نشأت الديهي ،أن هذا هو الردع الحقيقي الذي تقوم به القوات المسلحة كما أن هذه رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية.





وقد أعلنت القوات المسلحة عن وصول الغواصة s43 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية، حيث أن الغواصة s43 ضمن صفقة غواصات تعاقدت عليها مصر مع الجانب الألماني بعدد 4 غواصات.





كما أن القيادة العامة القوات المسلحة المصرية حريصة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة، لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.



