أهم الأخبار.. وصول الغواصة s43 للإسكندرية.. وفاة الشيخ الطبلاوي.. والصحة تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:













وصلت الغواصة s43 لقاعدة الإسكندرية وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية، وتتميز الغواصة من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، بالإضافة إلى أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.













أكد محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة القراء، أن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي كانت طبيعية ولا صحة لما تردد على الإطلاق عن وفاته بسبب فيروس كورونا.













أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.













أعلن النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب للحكومة بشأن إعادة فتح الكافيهات والمقاهي، والتي تم إعلان إغلاقها بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك فئات كبيرة تضررت من هذا الإجراء، وأصبحوا يعانون من البطالة، والتي انتشرت مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.













تمكنت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.



