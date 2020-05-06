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فن

حقيقة الواحة.. هاشتاج #النهايه_يوسف_الشريف يتصدر تويتر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:00 ص
النهاية - يوسف الشريف
النهاية - يوسف الشريف
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سعيد فراج
تصدر هاشتاج #النهايه_يوسف_الشريف ، مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تصاعد الأحداث بالحلقة الثانية عشر من مسلسل «النهاية» التي انتهت قبل قليل على قناة ON E الفضائية. 

وشهد مسلسل النهاية الحلقة 12، تطورا جديدا في الأحداث حيث اكتشف زين "يوسف الشريف" حقيقة الواحة وذلك بعد أن يلتقى أحد المقربين منه في القدس. 

ويلجأ الريس عزيز"عمرو عبد الجليل" إلى أحد المقربين منه من أجل الاختباء من قوات الأمن بعد أن اكتشفوا أمره. 

مواعيد عرض مسلسل النهاية 
ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع (10:15) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً.

ملخص أحداث مسلسل النهاية 
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

فريق عمل مسلسل النهاية 
مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.
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