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هل يقتصر تجميل الأسنان على التكنولوجيا؟.. استشاري يوضح

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:31 ص
هل يقتصر تجميل الأسنان
هل يقتصر تجميل الأسنان على التكنولوجيا
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آية التيجي
لا يوجد مقياس معين يتم إتباعها عند إجراء عمليات تجميل الأسنان، وذلك لأن الطبيب وحده هو من يدرك بفطرته الإجراء المناسب لمريضه بما يؤثر بشكل إيجابي في ابتسامته التي تتلاءم مع شكله وحالته.

وقال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت بشكل كبير في إجراء عمليات تجميل الأسنان المختلفة، ولكن الشيء الأصعب في الإجراء هو التشخيص الذي سيتم على أساسه تحديد شكل الإجراء.

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وأوضح سمير في منشور خاص له عبر صفحته على الفيس بوك، ان دور جهاز الأشعة ثلاثية الأبعاد الذي يوضح عظام الفك ومعرفة حالتها سواء كانت قوية أم لا، ويتم عمل تحليل لمعرفة شكل الابتسامة واطلاع المريض عليها قبل تنفيذها .

وتابع سمير، بأنه من الممكن تجميل شكل الابتسامة دون الحاجة إلى تركيب القشرة التجميلية، وذلك من خلال تجميل اللثة، وتجميل الأسنان لا يقتصر على التجميل فقط، بل يشمل أيضا صحة الأسنان وتنظيفها وتبييضها وتقويمها وكذلك زرعها وفقا لحالة كل مريض، وبالتالي فإن هذه الإجراءات ستحقق الأهداف التجميلية والعلاجية أيضا.
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