وزير التعليم ينشر فيديو لتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أبنائهم وقت «حظر كورونا»

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيديو توعوياً يقدم عدة ارشادات للتعامل مع الاولاد في ظروف الحظر و الوقاية من كورونا.





حيث قال الفيديو :





- وعّوا أفراد العائلة بأساسيات النظافة للوقاية من فيروس كورونا، مثل غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الاقل، واستخدام الكحول لتطهير اليدين في حالة عدم توفر الماء والصابون، واستخدام الكلور المخفف بالماء لتطهير الأسطح





- تجنّبوا الكلام عن الفيروس طوال الوقت بشكل فيه خوف أو قلق أمام أبنائهم حتى لا ينتقل الخوف إليهم





- اهتموا اكثر بأن تسمعوهم و تطمئنوهم بأنكم تحافظوا عليهم وأنكم تحبونهم..





- ضعوا خطة يومية لانشطة ابنائكم وانشطة اخرى جماعية يشارك فيها افراد العائلة كلهم (اطبخوا سوا – إلعبوا سوا – رتبوا البيت سوا – وغنوا سوا).





-اهتموا بالاكل الصحي وممارسة اي نشاط رياضي خفيف داخل البيت.





- كلموا بعضكم في التليفون وشجعوا اصحابكم على ان تتقابلوا اونلاين.





-تذكروا دائما أن ابنائكم سينسوا الفيروس و يتذكروا فقط الوقت الذي قضوه معكم " دي فرصة ما بتتكررش كتير ان العيلة كلها موجودة وعندها وقت لبعضها".



