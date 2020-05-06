رَحَلَ الكبير .. محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر ينعى الشيخ الطبلاوي.. شاهد

وكتب قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الشيخ الكبير #الطبلاوي، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.





وتم نقل جثمان الشيخ الطبلاوي الي القاهرة لتشييع جثمانه في مقابر العائلة .





يشار إلى أن الشيخ الطبلاوي مقيم في قريته بمركز تلا بمحافظة المنوفية، منذ عام تقريبا، تزامنا مع بداية مرضه ، حتى وافته المنية مساء أمس.



