السعودية تخصص ملياري ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية

قال بيان من صندوق التنمية الزراعية في السعودية يوم الثلاثاء إن المملكة خصصت ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتمويل استيراد منتجات زراعية وتأمين إمدادات غذائية وسط مخاوف فيروس كورونا.





وستستهدف المبادرة، التي سيجري تنفيذها من خلال قروض مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى منتجات من بينها الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء. وقال البيان إن منتجات أخرى سيجري اضافتها وفقا لحاجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي.





وعلي سياق متصل قالت مصادر بقطاع النفط ومحللون إن من المتوقع أن تنخفض صادرات السعودية من النفط الخام في مايو أيار إلى نحو ستة ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات تقريبا، ومن المرجح أن يتراجع إنتاج التكرير المحلي مع تضرر الطلب من أزمة فيروس كورونا.





ومن المقرر أن يخفض أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج الخام بنسبة 23 بالمئة إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع تحالف أوبك+ لدعم الأسعار المتضررة من انهيار الطلب بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.





وقالت مصادر بالقطاع إن صادرات النفط الخام السعودية لشهر مايو أيار من المتوقع أن تبلغ حوالي ستة ملايين برميل يوميا، سيذهب منها نحو أربعة ملايين برميل يوميا إلى آسيا. وقال مصدر إن من المتوقع أن تقل الصادرات إلى الولايات المتحدة عن 600 ألف برميل يوميا.