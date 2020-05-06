ظافر العابدين يعلن مشاركته في المسلسل العالمي "The Eddy" وموعد بدئه

شارك النجم ظافر العابدين بصورة جديدة من المسلسل العالمي "the eddy” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".









وكتب ظافر العابدين على الصورة معلقًا :"متشوق للعرض العالمي الأول لمسلسل “the eddy “ على نتفليكس بداية من ٨ مايو، في انتظار رأيكم".









يذكر أن النجم التونسي ظافر العابدين دخل ضمن مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم 2020، وهو بذلك ينافس مجموعة كبيرة من النجوم الأوروبيين ونجوم هوليود وكان على رأسهم نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ميسي.









كما دخل ضمن قائمة أجمل 100 وجه بالعالم 2020 النجوم براد بيت، ديفيد بيكهام، والنجم العالمي ذا روك، وزين مالك الذي حصل على لقب أجمل وجه بالعالم 2019، وأيضًا النجم ليوناردو ديكابريو.





وكان الفنان التونسي ظافر العابدين لاعب كرة محترفا لفترة كبيرة، ولكنه أصيب إصابة جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعدها سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية بـإتقان .