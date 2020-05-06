تعرف على مشروعات دمياط لتطوير الأندية وبناء المعاهد الأزهرية ومحطات الكهرباء

قامت محافظة دمياط بالعمل على رفع كفاءة منظومة البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ضرورة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية والصحية،حيث تشهد تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وإنجازات تتحقق على أرضها فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



