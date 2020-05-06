تعرف على مشروعات دمياط لتطوير الأندية وبناء المعاهد الأزهرية ومحطات الكهرباء

قامت محافظة دمياط بالعمل على رفع كفاءة منظومة البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ضرورة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية والصحية،حيث تشهد تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وإنجازات تتحقق على أرضها فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أكدت انه نتيجة لازمة التى تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد تم إرجاء افتتاح مايقرب من ٦٠ مشروعا تم تنفيذها خلال هذا العام بجميع القطاعات وذلك فى ضوء خطة المحافظة التنموية التى عزمت استكمالها وفقًا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ بإجمالى تكلفة يصل إلى ١.٧٩٨.٥٨١.١٩٤ جنيه، كما نوهت إلى أنه تم إرجاء الافتتاحات للمشروعات التى كان من المقرر إطلاق إشارة البدء لها خلال عيد دمياط القومى نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ففى قطاع الشباب والرياضة تم افتتاح مبنى مركز شباب الحرية بالبصارطة بتكلفة ١.٤٧٠.٢٠٢ جنيه وكذلك افتتاح ملعب خماسى بمركز شباب كفر المنازلة بميت ابو غالب.
وقالت انها تامل ان تتجه الآمال نحو هذه المحافظة العريقة التى كانت ولا زالت تشهد أنماطا وتحولات كبيرة بخطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة على أرضها وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
وشملت الافتتاحات ، إفتتاح ملعب قانونى بنادى دمياط الرياضى برأس البر وإفتتاح ملعب خماسى بنادى دمياط الرياضى برأس البر.
وبالنسبة لقطاع الطب البيطري، تم وضع حجر الأساس لمشروع المجزر الآلى والمحجر بمنطقة شطا على مساحة ١٢.٥ فدان بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه
وبالنسبة للتضامن الاجتماعي ، تم إفتتاح مبنى الوحدة الإجتماعية بالركابية مركز كفر البطيخ بتكلفة ٩٠٠.٠٠٠ جنيه وإفتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بالزرقا بتكلفة ١.٤٠٠.٠٠ جنيه
وكذلك شهد قطاع الأوقاف بدمياط طفرة في التطوير حيث تم افتتاح مسجد الحلمية بعزبة عبد اللطيف بقرية الركابية بكفر البطيخ بتكلفة ١.٥٥٠.٠٠٠ جنيه وكذلك افتتاح مسجد الشباب بكفر سعد البلد بتكلفة ٣.٩٠٠.٠٠٠جنيه وايضا وضع حجر الأساس لمسجد النصر بفارسكور بقيمة ٩.٧٠٠.٠٠٠ جنيه
وبالنسبة للمشروعات الخطة الاستثمارية والتنسيق الحضارى ، تم أعمال تطوير ورفع كفاءة وتنسيق طريق الترعة الشرقاوية بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه وتغطية ترعة جنابية العنانية الواقعة بإمتداد شارع ٣٠٦ بتكلفة ٢ مليون جنيه وتنفيذ عدد ٢٠ مشروع رصف بتكلفة ٧١.٧٧٠ مليون جنيه
وشمل التطوير تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة ١٧٥.٢٠٠ مليون جنيه وتدعيم الوحدات المحلية بإحتياجات الأمن و الإطفاء و معدات بيئية بتكلفة ٢٦ مليون جنيه
شمل التطوير تركيب عدد ٦٠ كشك محول بتكلفة ٣١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وتم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لعدد ٥٠٠ محول بإجمالى عدد أعمدة ٨٥٠٠ وبتكلفة ٣٤.٠٠٠.٠٠٠ جنيه واستبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية جهد ١١ك فولت بتكلفة ١٣.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
وتدعيم الكابلات المغذيات الرئيسية للوحات التوزيع بمبلغ ١٣١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
اضافة الى تم عمل محولات جديدة بعدد ٣٠ كشك بمبلغ يقدر ب ١٧.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وتدعيم الخطوط الهوائية لتقسيم الأحمال بقيمة ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
ومؤخرا في قطاع الازهر الشريف تم إنشاء معهد دمياط الابتدائي القديم بتكلفة ١٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وعملية ترميم مبنى معهد تفتيش السرو ع/ث بنين بقيمة ٥.٦٨٥.٠٠٠جنيه وإنشاء معهد تفتيش كفر سعد الإعدادي بنين بتكلفة ٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وترميم معهد السوالم الابتدائي بمبلغ ١.٨٠٠.٠٠٠ جنيه
وكذلك عملية ترميم معهد المحمدية الابتدائي بقيمة ١.٧٠٠.٠٠٠ جنيه وافتتاح المعهد الأزهرى الابتدائي الاعدادى للفتيات بالخياطة