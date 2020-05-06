برلماني: الحكومة في طريقها لسد عجز الحضانات والعنايات المركزة

أيد فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود الدولة فى إنشاء مجلس أعلى للصحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.





وقال "فؤاد" لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصحة طالبت مرارًا وتكرارًا بإنشاء هذا المجلس، فهو سيوفر مزيدا من الدعم للقطاع الصحى مما يعود بالنفع على صحة المواطن بشكل سريع، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة من الوزارات الخدمية التى تحتاج إلى دعم نقدى كبير وعندما يكون هناك مجلس أعلى يكون رئيسه "رئيس الوزراء"؛ سيسهل عملية الدعم.





وأكد النائب أن توجه الحكومة لعقد بروتوكول مع المستشفيات الخاصة بشأن خدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات سيكون له مردود إيجابى فى سد العجز الموجود بهذه الهيئات، معقبًا:" الحكومة فى طريقها لسد عجز الحضانات والعناية المركزة".





وكان ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومدير الخدمات الطبية للشرطة، ومسئولى هيئة الرقابة الإدارية.



