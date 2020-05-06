المالية تكشف آثار كورونا على موازنة العام الحالي.. فيديو

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن الدولة حتى مارس حققت المستهدف المطلوب من موازنة العام الحالي.





وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الدخل فى يناير و فى فبراير كان الدخل معقول من السياحة.





وأوضحت سارة عيد ، أن موازنة العام القادم بها متغيرات ونستهدف الوصول لـ 6.3، ولكن إذا استمر الوضع كما هو سيكون هناك زيادة في العجز.





ولفتت سارة عيد ، إلى أن وزارة المالية تقوم بعمل حزمة إجراءات تحفيزية، وتسعى لضخ استمرات سواء من الخزانة العام للدولة أو من خارج الخزانة.





وأشارت سارة عيد ، إلى أن فيروس كورونا له تأثير على الموازنة العام للدولة، ولكن الدولة تتعامل بكل شفافية.





وتابعت سارة عيد، أن وزارة المالية قامت بضخ أموال كثيرة ومازالت تضخ و تقوم بالتحفيز، و الدولة واقفة فى ظهر المواطن، وأكدت أن المواطن سيشعر بالخدمات والتسهيلات التى تقدمها الدولة له، وطالبت من المواطن بالوقف خلف الدولة وأكدت أنه لا توجد اعباء على المواطنين.