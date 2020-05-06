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المالية تكشف آثار كورونا على موازنة العام الحالي.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:05 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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البهي عمرو

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن الدولة حتى مارس حققت المستهدف المطلوب من موازنة العام الحالي.


وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الدخل فى يناير و فى فبراير كان الدخل معقول من السياحة.


وأوضحت سارة عيد ، أن موازنة العام القادم بها متغيرات ونستهدف الوصول لـ 6.3، ولكن إذا استمر الوضع كما هو سيكون هناك زيادة في العجز.


ولفتت سارة عيد ، إلى أن وزارة المالية تقوم بعمل حزمة إجراءات تحفيزية، وتسعى لضخ استمرات سواء من الخزانة العام للدولة أو من خارج الخزانة.


وأشارت سارة عيد ، إلى أن فيروس كورونا له تأثير على الموازنة العام للدولة، ولكن الدولة تتعامل بكل شفافية.


وتابعت سارة عيد، أن وزارة المالية قامت بضخ أموال كثيرة ومازالت تضخ و تقوم بالتحفيز، و الدولة واقفة فى ظهر المواطن، وأكدت أن المواطن سيشعر بالخدمات والتسهيلات التى تقدمها الدولة له، وطالبت من المواطن بالوقف خلف الدولة وأكدت أنه لا توجد اعباء على المواطنين.

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