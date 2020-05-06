بتكلفة 97 مليون جنيه.. تطوير مستشفى عام وبنك دم ومركز صحة بدمياط

في اطار ذكرى عيد دمياط القومى والمقرر في الثامن من مايو حالى أعلنت محافظة دمياط عن افتتاح عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة.







من جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في التطوير الاستثمارى والتنموى في جميع القطاعات بالمحافظة على مدار العام.





وأوضحت أنه كان لقطاع الصحة نصيب كبير في خطة التطوير حيث تم افتتاح بنك الدم الإقليمى بدمياط بتكلفة 13 مليون جنيه والذى يخدم المحافظة بالكامل بجميع مراكزها.





وأشارت إلى أنه تم افتتاح المرحلة الثانية من العيادات الخارجية والكلى بمستشفى دمياط العام بتكلفة 75 مليون جنيه ويعد المستشفى العام من أهم المستشفيات التى تستوعب عددا كبيرا من المرضي من المترددين عليها يوميا.





