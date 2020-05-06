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اقتصاد

أحمد الوكيل: 80 مليار دولار فاتورة الاستيراد سنويًا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار.


جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان ” جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات” عبر الفيديو كونفرانس اليوم 


وأوضح أن ما يتراوح بين 60-60% من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة، بما يعد حجم طلب مرتفع يمكن البناء عليه ودراسة إقامة صناعات تستطيع تغذية المصانع من خلال توفير السلع التي يتم استيرادها بجودة عالية وسعر منافس بما يزيد من حجم المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة.


وأضاف الوكيل أن ذلك يعد فرصة استثمارية كبيرة ويمكن من خلالها التوسع خاصة في ظل ارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع معظم التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أهمية النظر بجدية للسوق الافريقية الذي يوجد به نحو 1.15 مليار نسمة.


وقال إن قطاع النقل واللوجيستيات يعد القاطرة الحقيقية التي تستطيع مصر من خلاله الوصول لكافة الاسواق الحبيسة داخل القارة السمراء، ويمكن للقطاع الخاص ان يتولى ذلك من خلال انشاء شبكة طرق تساهم في تعزيز التجارة البينية.

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