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بسمة وهبة ناعية الشيخ الطبلاوي: مصر فقدت كروان القراءة.. وصوته باق في وجدان الجميع

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:12 ص
الطبلاوي
الطبلاوي
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عبد الخالق صلاح
نعت الإعلامية بسمة وهبة، نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوى، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، مؤكدة أن صوته سيظل باقيا في وجدان الجميع.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، "مصر فقدت واحدا من جيل العظماء.. أحد أجمل وأعذب أصواتها في قراءة القرآن الكريم.. نقيب القراء كروان القراءة".

وأكدت أن : "الشيخ الطبلاوى كان صاحب الصوت الذهبي الذي تربينا عليه.. وأحد علامات الشهر الكريم.. صوته سيظل باقيًا في وجدان الجميع".

ونعت شبكة القرآن الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.

وتذيع إذاعة القرآن الكريم تلاوة السهرة للراحل تكريما له، كما تطلق تلاوة الصباح للطبلاوى فى الثامنة صباحا.

وتذيع شبكة القرآن الكريم قرآن مغرب الأربعاء للراحل محمد محمود الطبلاوى، تكريما له ضمن جدول كامل للتلاوة.

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