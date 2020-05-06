الدفنة 10 الصبح.. نجل الشيخ الطبلاوي: العزاء سيقتصر على المقابر

قال إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي ، إنه سيتم دفن والده، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، في مدافن العائلة بالبساتين، مضيفًا: "سيقتصر العزاء في المقابر.. لن يقام عزاء له؛ بسبب ظروف كورونا".





وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إلى أن شقيقه محمد يمتلك نفس صوت وخامة والده، مطالبًا المصريين بالدعاء لوالده.





ونعت شبكة القرآن الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية مساء الثلاثاء، بسرد سيرته القرآنية، ورحلته المهنية.





وبثَّ إذاعة القرآن الكريم، تلاوة قصيرة للشيخ الطبلاوي، من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق؛ تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.

وتبث اذاعة القران الكريم تلاوة السهرة للراحل تكريما له، كما تطلق تلاوة الصباح للطبلاوى فى الثامنة صباحا.

وتذيع شبكة القرآن الكريم قران مغرب غد الأربعاء للراحل محمد محمود الطبلاوى، تكريما له ضمن جدول كامل للتلاوة.