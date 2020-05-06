AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدفنة 10 الصبح.. نجل الشيخ الطبلاوي: العزاء سيقتصر على المقابر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:03 ص
الطبلاوي
الطبلاوي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إنه سيتم دفن والده، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، في مدافن العائلة بالبساتين، مضيفًا: "سيقتصر العزاء في المقابر.. لن يقام عزاء له؛ بسبب ظروف كورونا".

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إلى أن شقيقه محمد يمتلك نفس صوت وخامة والده، مطالبًا المصريين بالدعاء لوالده.

ونعت شبكة القرآن الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية مساء الثلاثاء، بسرد سيرته القرآنية، ورحلته المهنية.

وبثَّ إذاعة القرآن الكريم، تلاوة قصيرة للشيخ الطبلاوي، من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق؛ تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.
 
وتبث اذاعة القران الكريم تلاوة السهرة للراحل تكريما له، كما تطلق تلاوة الصباح للطبلاوى فى الثامنة صباحا.
 
وتذيع شبكة القرآن الكريم قران مغرب غد الأربعاء للراحل محمد محمود الطبلاوى، تكريما له ضمن جدول كامل للتلاوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر ينعى الشيخ الطبلاوي: علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة

حقيقة وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي بفيروس كورونا

وفاة الطبلاوي.. الدفن بمقابر العائلة بالبساتين في القاهرة وهذه حقيقة إصابته بكورونا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الشيخ الطبلاوي

استمع لتلاوة الشيخ الطبلاوي لسورة مريم والفتح والعلق.. فيديو

شيخ عموم المقارئ المصرية: وفاة الطبلاوي خسارة كبيرة للعالم الإسلامي

ترشيحاتنا

أول تعليق من بريطانيا حول الهجوم السيبراني على مؤسسات مكافحة كورونا

أخبار النادي الأهلي.. رحيل 10 لاعبين.. وصفقة جاكسون موليكا مهددة بالفشل

انفجار ضخم في العاصمة الليبية طرابلس

الحلم يتحقق.. علماء يتوصلون لعقار جديد يمنع انتقال عدوى كورونا بين الأشخاص

شاهد.. أول ظهور لـ هشام سليم وابنه نور في أول لقاء تليفزيوني يجمعهما

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

ينقي الجسم ويطهر القولون .. فوائد مذهلة لشرب عصير الشبت