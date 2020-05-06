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توك شو

مات قبل الإفطار صائما ... نجل الطبلاوي يبكي على الهواء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:09 ص
الراحل الطبلاوي
الراحل الطبلاوي
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عبد الخالق صلاح
كشف إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نقيب قراء مصر.

وأجهش نجل الطبلاوى، بالبكاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، قائلًا إن الشيخ الطبلاوى مؤخرًا اعتكف لأكثر من عام يقرأ ويختم القرآن.
 
وواصل: "توفى قبل الفطار مباشرة، وهو صائم.. لقد أوصانا بتقوى الله، وحسن الخاتمة، وتحدث عن كورورنا وكان يدعو الله دائمًا برفع البلاء ".


ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية أمس، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.
 
وتذيع اذاعة القران الكريم تلاوة السهرة للراحل تكريما له، كما تطلق تلاوة الصباح للطبلاوى فى الثامنة صباحا.
 
وتذيع شبكة القران الكريم قران مغرب غد الأربعاء للراحل محمد محمود الطبلاوى، تكريما له ضمن جول كامل للتلاوة.
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