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أخبار البلد

بنك القاهرة ووزارة الشباب «إيد واحدة» للتوعية بـ فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 يشارك بنك القاهرة فى رعاية مبادرة "متطوعى شباب مصر " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إيمانًا من البنك بأهمية الوقاية من فيروس كورونا باعتبارها خير علاج، حيث تقوم فكرة المبادرة على إطلاق حملة توعية مكثفة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والتى تستهدف رفع درجة الوعى بين المواطنين والتعريف بالطرق الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات الحملة، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتخطى الفترة الراهنة، انطلاقا من حرصها للحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، لافتًا إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وارتكازًا على قرارات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الفيروس.

ويوضح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، أن مشاركة بنك القاهرة فى المبادرة تأتى  إدراكًا بأهمية حملات التوعية بين المواطنين فى الحد من معدلات انتشار الفيروس لما لها من تأثير فعال، حيث تنطلق المبادرة داخل محطات مترو الأنفاق والبالغة نحو 68 محطة بكافة خطوطه ومحطة سكك حديد مصر لتوعية المواطنين بأهمية الحد من الزحام واتباع الاحتياطات اللازمة للوقاية والتى أثبتت الدراسات فاعليتها فى القضاء على الفيروس.

ويحرص بنك القاهرة على مساندة ودعم جهود وزارة الشباب لما تسهم به من دور فعال لتمكين الشباب على كافة المستويات، هذا وقد تم اختيار محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بإعتبارهم مصدرًا للخطر ونشر الفيروس فى حالة التزاحم، حيث يتواجد متطوعين في كمحطة مترو خلال فترة الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًابإجمالى 136 شابا و فتاة خلال إتخاذ كافة التدابير لحمايتهم وسلامتهم من العدوي.

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