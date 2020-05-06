الصور الأولى للطاقم الطبي في عزل دمياط الجديدة بعد سلبية تحاليلهم

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان جميع الطاقم الطبي بعزل مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة بخير ولا يوجد أحد منهم مصاب بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف طلحة ، أنه اطمأن على سلامة جميع أفراد الفريق الطبي بعزل مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة بعد انتهاء مدة عملهم القتالية بالعزل ، و سلامة التحاليل الخاصة بهم قبل العوده لمنازلهم سالمين وتم تقديم الشكر والعرفان لهم.





وأوضح طلحة ان هذا الطاقم هو الفريق الثاني الذي يعمل بالمركز وسمي هذا الفريق ( بفريق الابطال ) نظرا لتعافي وشفاء حوالي 75 حالة على يديه مما يعد إنجازا بكل المقاييس، وسيتم تكريمهم في احتفالية كبيره بعد انتهاء ازمة كورونا على خير.





واشار الى انه سيتم استلام فريق اخر اليوم الأربعاء من الجنود المقاتلين المحترمين ،وستكون مهمة كجيش ثانى هو الخروج من مصابي كورونا على خير وتعافيهم بإذن الله.





ونوه الى ان دمياط شهدت أكبر نسبة تعافي من فيروس كورونا المستجد حيث عدد حالات التعافي حتى الآن الى 170 وهناك حالات في طريقها للتعافي.