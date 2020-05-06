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كانت قاسية.. حسن عسيري عن تجربة رامز مجنون رسمي: منتج ترفيهي وسعيد بها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:27 ص
حسن عسيري في رامز
حسن عسيري في رامز مجنون رسمي
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هاني حسين
كشف الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، عن كواليس مشاركته في مقلب رامز جلال ببرنامج " رامز مجنون رسمي".

وقال حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هذه التجربة  كانت مفاجأة غريبة وكانت في ظروف عفوية".

وأضاف حسن عسيري: "في النهاية المقلب هو منتج ترفيهي، ورامز جلال يقدم شيئا يدخل السرور على قلوب الناس".

وتابع حسن عسيري:"  التجربة أكدت لي بشكل قاطع على قوة المحتوى، وقوة برنامج رامز مجنون رسمي".

وأكمل حسن عسيري:"  سعيد بتجربة المشاركة في رامز مجنون رسمي وكانت في البداية قاسية، ولكنها قدمتني إلى الجمهور المصري ليتعرف على حسن عسيري ".

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