كانت قاسية.. حسن عسيري عن تجربة رامز مجنون رسمي: منتج ترفيهي وسعيد بها

كشف الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري ، عن كواليس مشاركته في مقلب رامز جلال ببرنامج " رامز مجنون رسمي".





وقال حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هذه التجربة كانت مفاجأة غريبة وكانت في ظروف عفوية".





وأضاف حسن عسيري: "في النهاية المقلب هو منتج ترفيهي، ورامز جلال يقدم شيئا يدخل السرور على قلوب الناس".





وتابع حسن عسيري:" التجربة أكدت لي بشكل قاطع على قوة المحتوى، وقوة برنامج رامز مجنون رسمي".





وأكمل حسن عسيري:" سعيد بتجربة المشاركة في رامز مجنون رسمي وكانت في البداية قاسية، ولكنها قدمتني إلى الجمهور المصري ليتعرف على حسن عسيري ".



