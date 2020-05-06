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أخبار البلد

حاسس إنك قلبت على كآبة.. نجيب ساويرس يرد على متابع: منتظر إيه من الحبسة دي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:51 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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محمد بدران
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على احد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


فى البداية قال المتابع "‏‎حاسس انك قلبت على كآبة يا باشمهندس مؤخرا" ليرد عليه ساويرس قائلاً "‏لا يا شيخ و منتظر ايه من الحبسة دى ؟؟ 😩😩".



يذكر ان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال إنه سيتم تجديد قرار حظر الحركة للمواطنين الخميس المقبل، ليتم تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة ولمدة أسبوعين، ليستمر خلال آخر أسبوعين في رمضان.



وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن مع لميس الحديدي، أنه لا يتوقع تغييرًا في عدد ساعات حظر التجوال، أو أيٍ من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مضيفًا: «ربما نضيف في القرار الجديد أشياءً تتعلق بعودة الحركة في الفنادق طبقًا للمعايير التي أعلنت سابقًا».



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه على المواطن مساعدة الحكومة في تخفيف الإجراءات التقيدية عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، مؤكدًا أنه لو حدثت زيادة كبيرة في الإصابات قد لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا برفع الحظر بعد عيد الفطر.



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