حسن عسيري عن تعاونه فنيا مع رامز جلال: مش عايز أشوفه تاني.. فيديو

قال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، إن أول 15 دقيقة من مقلب رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي" كانت قاسية وصعبة.
وعلق حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، على تعاونه فنيا مع رامز جلال، ساخرا :" مش عايز اشوفه تاني".
وأكمل:" أتمنى العمل مع رامز جلال وهو انسان راقي وطيب"، مضيفا:" في النهاية المقلب هو منتج ترفيهي، ورامز جلال يقدم شيء يدخل السرور على قلوب الناس".
وتابع :" التجربة اكدت لي بشكل قاطع على قوة المحتوى وقوة برنامج رامز مجنون رسمي".
وأكمل عسيري:" سعيد بتجربة المشاركة في رامز مجنون رسمي وكانت في البداية قاسية ولكنها قدمتني إلى الجمهور المصري ويتعرف على حسن عسيري.