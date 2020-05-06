حسن عسيري عن تعاونه فنيا مع رامز جلال: مش عايز أشوفه تاني.. فيديو





وعلق حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، على تعاونه فنيا مع رامز جلال، ساخرا :" مش عايز اشوفه تاني".







