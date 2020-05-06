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حسن عسيري عن تعاونه فنيا مع رامز جلال: مش عايز أشوفه تاني.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:48 ص
حسن عسيري
حسن عسيري
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هاني حسين
قال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، إن أول 15 دقيقة من مقلب رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي" كانت قاسية وصعبة.


وعلق حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، على تعاونه فنيا مع رامز جلال، ساخرا :" مش عايز اشوفه تاني".


وأكمل:"  أتمنى العمل مع رامز جلال وهو انسان راقي وطيب"، مضيفا:"  في النهاية المقلب هو منتج ترفيهي، ورامز جلال يقدم شيء يدخل السرور على قلوب الناس".


وتابع :"  التجربة اكدت لي بشكل قاطع  على قوة المحتوى وقوة برنامج رامز مجنون رسمي".


وأكمل عسيري:"  سعيد بتجربة المشاركة في رامز مجنون رسمي وكانت في البداية قاسية ولكنها قدمتني إلى الجمهور المصري ويتعرف على حسن عسيري. 
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