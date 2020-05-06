انهيار جزء من محل الزيوت بالبحر الأعظم أثناء إطفاء الحريق.. صور

انهار جزء من محل الزيوت بالجيزة، خلال محاولة السيطرة على الحريق الناشب فيه، كما أخلت قوات الحماية المدنية، جميع الوحدات السكنية المجاورة لحريق مصنع الزيوت بشارع البحر الأعظم في الجيزة، للتمكن من السيطرة على الحريق.





وكانت أجرت وحدات الحماية المدنية، بواسطة 40 سيارة إطفاء مجهودات لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم بمحل الزيوت في شارع البحر الأعظم بالجيزة.





وكانت تمكنت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية برفقة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة الي موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخماده وتبريده.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.