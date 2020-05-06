اندلاع حريق هائل ببرج سكني بميت نما في شبرا الخيمة

اندلع حريق هائل بأحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما بحى غرب شبرا الخيمة.





وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.





وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد الابراج السكنية بشبرا الخيم وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان الحريق.





وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع نشوبه للعقارات المجاوره أو العقارات العلوية باستخدام سيارات إطفاء حتى الآن.





فيما سادت حالة من الخوف والهلع بين المواطنين وسكان البرج والمنطقة بسبب نشوب الحريق واشتعال النيران فيما جارى التعامل مع الحريق واخماده.