حلم و تحقق.. أمين عام اتحاد الموانئ العربية عن الغواصة الجديدة.. فيديو

قال اللواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ العربية و قائد سلاح الغواصات سابقًا، إن هناك تعزيز للأسطور البحري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الغواصات كان حلم و تحقق.

وأضاف عصام الدين بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الغواصة لها مهام كثيرة مهمة.

وأوضح عصام الدين بدوي، أن العام القادم سيكون هناك غواصة جديدة تنضم للاسطول البحري، وكشف أن القيادة السياسية قامت بضم الغواصات لتأمين الحدود.

ولفت عصام الدين بدوي ، إلى أن هذه الاضافة تعتبر قوية، ومصر الآن تملك قوات بحرية فى شرق البحر المتوسط وأفريقيا.

وأشار عصام الدين بدوي ، إلى أن القيادة السياسية تدرك أهمية الأمن القومي المصري والعربي ولذلك يتم عمل أشياء مميزة.