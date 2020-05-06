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فن

محمد كيلاني يشارك جمهوره بصور جديدة من مسلسل "النهاية" بصحبة يوسف الشريف

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أسماء الحسينى
نشر الفنان محمد كيلانى صورا جديدة من مسلسل النهاية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يشارك الفنان محمد كيلانى كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف الذي يعرض فى السباق الرمضانى الحالي.

وكتبت معلقًا على الصور :" فارس مسلسل النهاية ، تفتكروا هيعملوا معاه ايه". 


يعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب".

ويشارك  كيلانى في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى يعرض في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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