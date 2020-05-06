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منوعات

دبة تنقذ صغارها من الغرق في بحيرة تاهو بولاية رينو.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:24 ص
صورة للدبة الأم تحمل
صورة للدبة الأم تحمل صغارها قبل غرقهم
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محمد وديع
نجحت دبة أم لثلاثة دببة صغار في إنقاذهم من الغرق بداية هذا الأسبوع عقب سقوطهم في بحيرة تاهو بولاية رينو الأمريكية.



وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في مكان الحادث الدبة الأم وهي مصممة على إنقاذ أشبالها الثلاثة، عن طريق السباحة تجاه البر الآمن.



وفي الفيديو المرفق، يمكنك رؤية أحد الأشبال يمسك بظهر أمه وهي تسبح إلى الشاطئ. وتمت مشاركة الفيديو الذي يلتقط الحادثة على نطاق واسع علي Facebook.



وعلى الفور استجابت طواقم من رجال الإطفاء في ساوث ليك تاهو يوم الأحد، 3 مايو بشكل سريع بعد تقارير عن احتمال غرق شبل دب منفصل عن الأم سقط في البحيرة.



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دبة تنقذ صغارها من الغرق في بحيرة تاهو بولاية رينو.. فيديو
دبة تنقذ صغارها من الغرق في بحيرة تاهو بولاية رينو.. فيديو
دبة تنقذ صغارها من الغرق في بحيرة تاهو بولاية رينو.. فيديو
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