أنتجنا عملاً يليق بعظمة مصر.. علاقة حسن عسيري بالملك فاروق.. فيديو

قال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، إن مسلسل الملك فاروق تم إنتاجه عام 2008 ، وانتجته إحدى الشركات التابعة له.
وأضاف حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كنا نرغب في إنتاج عمل درامي مختلف عن غيره في السوق المصرية آنذاك".
وتابع حسن عسيري: "شخصية الملك فاروق شديدة الثراء ومرت بمراحل كثيرة ومنها عدم اكتمال المعلومات عنه بشكل كامل".
وأكمل حسن عسيري: "اتخذنا قرارا ببذل الجهد من اجل انتاج عمل انتاجي وفني راقٍ بالأداء والسيناريو والإخراج والأزياء".
ولفت حسن عسيري: "المخرج والمؤلف اشتغلوا ساعات طويلة يوميا وتم وضع خطة، وكان هناك حرص على تنفيذ كل خطوة بشكل جيدة، ومسلسل الملك فاروق كان يجب أن يكون عملا عظيما يليق بعظمة مصر".