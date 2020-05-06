أنتجنا عملاً يليق بعظمة مصر.. علاقة حسن عسيري بالملك فاروق.. فيديو

قال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري ، إن مسلسل الملك فاروق تم إنتاجه عام 2008 ، وانتجته إحدى الشركات التابعة له.





وأضاف حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " كنا نرغب في إنتاج عمل درامي مختلف عن غيره في السوق المصرية آنذاك".





وتابع حسن عسيري: "شخصية الملك فاروق شديدة الثراء ومرت بمراحل كثيرة ومنها عدم اكتمال المعلومات عنه بشكل كامل".





وأكمل حسن عسيري: "اتخذنا قرارا ببذل الجهد من اجل انتاج عمل انتاجي وفني راقٍ بالأداء والسيناريو والإخراج والأزياء".



