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توك شو

أنتجنا عملاً يليق بعظمة مصر.. علاقة حسن عسيري بالملك فاروق.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:47 ص
حسن عسيري
حسن عسيري
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هاني حسين
قال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، إن  مسلسل الملك فاروق تم إنتاجه عام 2008 ، وانتجته إحدى الشركات التابعة له.

وأضاف حسن عسيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كنا نرغب في إنتاج عمل درامي مختلف عن غيره في السوق المصرية آنذاك".

وتابع حسن عسيري: "شخصية الملك فاروق شديدة الثراء ومرت بمراحل كثيرة ومنها عدم اكتمال المعلومات عنه بشكل كامل".

وأكمل حسن عسيري: "اتخذنا قرارا ببذل الجهد من اجل انتاج عمل انتاجي وفني راقٍ بالأداء والسيناريو  والإخراج والأزياء".

ولفت حسن عسيري: "المخرج والمؤلف اشتغلوا ساعات طويلة يوميا وتم وضع خطة، وكان هناك حرص على تنفيذ كل خطوة بشكل جيدة، ومسلسل الملك فاروق كان  يجب أن يكون عملا عظيما يليق بعظمة مصر".
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