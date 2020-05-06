بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بطريق " دمنهور - حوش عيسي "، أمام كوبري الباشا.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بطريق دمنهور/حوش عيسى أمام كوبرى الباشا .





وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من:" حمال السيد الغندور، 31 سنة، نجوي محمد إبراهيم، 25 سنة، نورهان هشام فوزي، 3 سنوات، يوسف هشام فوزي، 8 سنوات، سعد محمد إبراهيم ، 19 سنة، أحمد رجب علي، 18 سنة".





وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



