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حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بطريق " دمنهور - حوش عيسي "، أمام كوبري الباشا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل  وموتوسيكل بطريق دمنهور/حوش عيسى أمام كوبرى الباشا .

وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من:" حمال السيد الغندور، 31 سنة، نجوي محمد إبراهيم، 25 سنة، نورهان هشام فوزي، 3 سنوات، يوسف هشام فوزي، 8 سنوات، سعد محمد إبراهيم ، 19 سنة، أحمد رجب علي، 18 سنة".

وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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