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محافظات

استمرار الطقس السيء في شمال سيناء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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احمد صالح
ساد الطقس السيء أجواء شمال سيناء اليوم الثاني علي التوالي صباح اليوم الأربعاء وقد تزامن ذلك مع تطبيق ساعات الحظر والتي تستمر اقتصادية صباحا.

وشهدت مناطق عدة في محافظة شمال سيناء ، هطول أمطار خفيفة ، وانخفاض فى درجات الحرارة، صاحبها هبوب رياح باردة .

وقد أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، حالة الطوارئ للتعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات تحسبا لوقوع أضرار .

و أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

وكانت حدة الطقس قد زادت أمس بسقوط كرات من الثلج علي عدة مناطق في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء ،والتي استمرت لمدة 10 دقاءق أعقبها هطول أمطار متوسطة لمدة 5 دقائق .

وقد تجمعت كرات الثلج اعلي قمم الجبال وفي السيول في شكل جمالي عمل علي تكوين لوحة فنية طبيعية علي حد وصف المواطنين بالحسنة ونخل .


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استمرار الطقس السيء في شمال سيناء
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