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اقتصاد

محسن عادل: برنامج حكومي جديد لتحفيز الاقتصاد في مواجهة كورونا قريبًا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال محسن عادل عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن الحكومة تعد حاليا برنامجا جديدا لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، على أن يتم صدوره خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات” عبر الفيديو كونفرانس .


وأضاف عادل ، أن ملامح ذلك البرنامج تتمثل في 5 نقاط تشمل معالجة المشكلات الحالية التي تواجه الاستثمار،  وتقديم حوافز مرتبطة بحجم النشاط وليس نوعه


ولفت الى ان البرنامج سيشمل شجيع مجموعة من القطاعات التي نحتاجها ومنها الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصحة والثورة الصناعية الرابعة 


وأضاف ان البرنامج يتضمن خدمات التخزين،  وكذلك تفعيل حوافز قانون الاستثمار التي لم تفعل حتى الآن،  ووضع استراتيجية محددة المعالم في ظل مشكلات انخفاض الاستثمارات على مستوى العالم المتوقع بنسبة 40%.

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