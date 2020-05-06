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رياضة

في ذكرى وفاة صالح سليم.. هاشتاج المايسترو يتصدر تويتر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #مايستروالاهليفي_قلوبنا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", في ذكري وفاة رئيس النادي الأسبق "صالح سليم".

وتحل اليوم الذكري الـ 18 لوفاة "صالح سليم", والذي يعد رمزًا من رموز النادي الأهلي عبر التاريخ ومثلا أعلي لكثير من نجوم الرياضة بشكل عام ولجماهير الأهلي بشكل خاص فيعتبره الكثير هو"الأب الروحي" لهم لما ما كان يتمتع به من قوة شخصية واحترام وحب من الجميع.

وقد ترأس المايسترو صالح سليم رئاسة النادي الاهلي لسنوات عديدة حاز بها النادي الاهلي تحت رئاستة علي العديد من البطولات والالقاب في جميع الألعاب الرياضية, ومن أشهرها حصول النادي الاهلي علي لقب "نادي القرن الافريقي" في ديسمبر عام 2000 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.


جاءت تغريدات رواد تويتر كالآتى: 


ف الجنه ياقدوتنا


١٨ سنة علي رحيلك لكن لسه معانا 
وسنين كتير هتعدي وفي القلوب حبك بيزيد اكتر واكتر


من أقوال المايسترو صالح سليم
- البطولات مهما غابت عن النادي هترجع باسم النادي وتاريخ وإمكانيات لاعبيه، أنما المبادئ إذا ذهبت من الصعب أن تعود مرة أخرى.


الشخصية القوية . الكاريزما . الأناقة .الحزم 
التواضع . الثقه بالنفس . المهاره. اللياقه . 
الفنان .
الاسطورة الحاضرة الغائبة
الماااااايسترو 
صالح سليم


من كتر ما قرأت عنك
من كتر ما أنا معجب بمسيرتك كلاعب وإدارى ورئيس نادى أشعر وكأنى اعرفك عن قرب وكأنك أعز وأهم أفراد أسرتى


رحمه الله على من اتخذ الاهلى وطننا له فى الجنة انشاء الله يامايسترو


اليوم تحل الذكرى الـ 18 لرحيل المايسترو صالح سليم أسطورة الأهلي والرئيس السابق للنادي نسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمن عليه بفضله ورحمته في هذه الأيام المباركة وأن يسكنه الفردوس الأعلى في جنة الخلد.

من جعل المجد يبحث عن الأهلي وعلمنا ان حب الأهلي فريضة وان في حب الأهلي حياة الي من رفع شأن الأهلي عاليا وخلده بأغلي الإنجازات ورسخ القيم والمثل العليا كمبادئ للنادي الأهلي في ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم طابت ذكراك عطرة حيا وميتا وأسكنك فسيح جناته.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنها أجرت استفتاء منذ عدة أيام، حول النادي صاحب "أجمل شعار" بين جميع أندية العالم، وبعد فترة من بدئه، بات واضحا من خلال التصويت الإلكتروني أن المنافسة أصبحت منحصرة بين الأهلي المصري، والرجاء المغربي، متفوقان على كبار العالم، أمثال برشلونة وريال مدريد الإسبانيين, وفي نهايته فاز النادي الأهلي في الاستفتاء الذي شارك في التصويت عليه، 14 مليون مشجع حول العالم.
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