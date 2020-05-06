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رياضة

نجم الجزائر على أعتاب باريس سان جيرمان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:46 ص
الجزائري إسماعيل
الجزائري إسماعيل بن ناصر
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن نادي باريس سان جيرمان وضع 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، لتعزيز صفوفه هذا الصيف بعدما تم إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم وإعلان الـ PSG بطلًا للمسابقة.

وقال موقع "le10sport.com" الفرنسي، إن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع أحد الثلاثي الجزائري  إسماعيل بن ناصر، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ولورينزو بيليجريني، لاعبي ميلان ولاتسيو وروما على الترتيب.

وأضاف الموقع ذاته: "الجزائري بن ناصر يعد الخيار الأول بقائمة البي إس جي، إلا أن ميلان لن يستمع لأي عروض تقل عن 30 مليون يورو". 

وأكمل: "فيما يعد سافيتش هدفًا لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر، ولن يقل سعره عن 100 مليون يورو".

وأتم: "أما بيليجريني فهو يتمتع بالمرونة، وهو ما يجعله خيارًا مثيرًا، كما أن عقده مع روما يتضمن شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل مقابل 30 مليون يورو".
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