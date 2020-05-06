الآن.. طلاب أولى ثانوي بأسوان يؤدون امتحان الجغرافيا منزليا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى بأسوان، اليوم الأربعاء، إمتحانهم (من المنازل) فى مادة الجغرافيا، وفق الجدول المعلن عنه من قبل الوزارة لإمتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019.





وتأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الإمتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .





ومن جهته، قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الإمتحانات والرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.







وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) .





ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيقا إلكترونيا يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات .





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