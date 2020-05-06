طارق السعيد يكشف موقفه من تدريب الأهلي أو الزمالك .. فيديو

كشف طارق السعيد ظهير أيسر النادي الأهلي والزمالك السابق، والمدير الفني لفريق الشباب بنادي الوحدة الإماراتي الحالي، موقفه إذا عرض عليه العمل داخل القلعة الحمراء أو الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.





طارق السعيد من ناشئي الزمالك، ظهر ولمع مع الفارس الأبيض خلال مواسم 2002 حتى 2005، ثم انتقل للأهلي من 2006 إلى 2008.





وقال السعيد خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت": "انا زملكاوي وأنتمي لنادي الزمالك، لن يحترمني أحد لو قلت إنني أهلاوي ولم ألعب سوى موسم أو موسم ونصف مع القلعة الحمراء، فأنا محسوب على الزمالك".





وتابع: "ولو سأكون متواجدًا في تدريب أيًا من الفريقين سيكون الزمالك لأن هذا يشرفني وأتمنى في يوم من الأيام أعمل في بيتي الزمالك".





وأردف: "تواصلنا مع وزير الشباب والرياضة وبعض المقربين منه حتى نعود لمصر بعد توقف النشاط، والحمد لله خلال يومين سنعود في طائرة خاصة يوم الخميس المقبل وسندخل إلى الحجر الصحي".





وأكمل: "كنت أسير بشكل جيد مع الفريق وكنا الأقرب لحصد البطولة على حساب الجزيرة، لأن الفارق بيننا 3 نقاط وكان متبقي 3 مباريات، ووصلت للدور قبل النهائي في بطولة الكأس، والموسم القادم هناك اتفاق أن أدرب الفريق الرديف 21 سنة".





وأتم: "جاءت لي فرصة التدريب في الوحدة الإماراتي من جانب أحد الأصدقاء، ووافقت على خوض تحد جديد بعد عدم استمراري مع حسام حسن عقب رحيله عن بيراميدز، وأتمنى أن تكون تجربتي مع الوحدة ناجحة"