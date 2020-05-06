16 دولة في منافسات بطولة لاعبون بلا حدود السعودية

تستمر منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود" السعودية، لتجذب عشاق ومحبي الرياضة الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم , حيث شارك الآلاف من اللاعبين من أكثر من 16 دولة مختلفة بعد 5 أيام فقط من انطلاق المبادرة الخيرية التي تهدف إلى توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ومع انطلاق منافسات لاعبون بلا حدود السعودية ، تسابق الآلاف من اللاعبين من عدة دول مثل أستراليا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والبحرين والكويت والأردن وسوريا ومصر والمغرب والجزائر، للتسجيل والتنافس في العديد من البطولات المختلفة لمكافحة انتشار فيروس COVID-19 , حيث سيتم دعم 12 مؤسسة دولية خيرية تقود مواجهة الوباء الجائح بمجموع جوائز خيرية تصل إلى 10 ملايين دولار.

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وستبدأ منافسات نخبة العالم في هذا الأسبوع, حيث ستشهد مواجهات مليئة بالإثارة والمتعة بين أفضل لاعبي الرياضة الإلكترونية على مستوى العالم في مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بحصة من الجوائز الخيرية البالغة 10 ملايين دولار وتقديمها للمؤسسة الدولية الخيرية التي يختارونها تحت أنظار ملايين المتابعين مباشرة على مختلف المنصات.

وبإمكان اللاعبين السعوديين المشاركة في منافسات لاعبون بلا حدود السعودية والحصول على فرصة الفوز بجوائز وهدايا تصل إلى أكثر من 1,3 مليون دولار، بالإضافة إلى انطلاق منافسات نخبة العالم في مجموعة من أشهر الألعاب التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة ويمكن لجميع عشاق الرياضة الإلكترونية مشاهدتها في بث حي ومباشر من منازلهم.