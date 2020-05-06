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رياضة

فاروق جعفر: أول مشروع في حياتي كان تاكسي 128.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:35 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد رشاد
أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بنادي الزمالك أن أول مشروع قام به في حياته لتأمين مستقبله، خاصة في ظل عدم وجود ما يكفي من اموال من لعب كرة القدم هو تاكسي أبيض.

وأضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية قمت بشراء تاكسي أبيض 128 وسددت قيمته بالتقسيط وكانت لا تتجاوز 3500 جنيه فقط.

أوضح فاروق جعفر أنه لا يخجل من تذكر مثل هذه الأمور لأن لاعبي الزمالك وقتها لم يكونوايحصلون على المقابل المالي الكافي لضمان حياة كريمة.

ولعب فاروق جعفر في فرق الناشئين وتدرب على يد مدربين كثيرين منهم هلال قدرى وحمادة الشرقاوى وسمير قطب. في عام 1969 وكان عمره 17 عاما لعب الزمالك امام السكة وكان الزمالك مهزوما بثلاثة أهداف ولعب جعفر في نهاية المباراة واحرز الزمالك التعادل بعد أن سجل فاروق هدفين وبعدها انضم للفريق الأول ولعب أول مباراة أمام مصنع36 وفاز الزمالك باربعة اهداف واحرز فاروق هدفين بعدها لعب أول مباراة رسمية امام المحلة وشارك في مركز الظهير الأيمن بدلا من يكن الكبير وانضم للمنتخب الوطني في نفس العام لكنه لم يلعب رسميا الا عام 1970 وكانت المباراة أمام يوغوسلافيا.

فاروق عرفته الجماهير في مباراة القمة التي لم تكتمل عام 1972 وكانت النتيجة 2 /1 للزمالك وكان الحكم قد احتسب ضربة جزاء سجل منها فاروق جعفر هدفا في مرمى مروان كنفانى الذي اشار لجماهير الاهلى بنزولها ارض الملعب ولم تكتمل المباراة وتوقفت المسابقة طويلا
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